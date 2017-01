Sven Kramer na geweldige 5000 meter aan de leiding

Sven Kramer heeft met een geweldige 5000 meter de leiding genomen op het EK allround. Na de achtste plek op de 500, won hij 'zijn afstand' in 6.10.58, de derde tijd ooit op Thialf gereden. Daarmee zette hij zijn concurrenten diep in de schaduw. Jan Blokhuijsen werd tweede in 6.16.86 en Sverre Lunde Pedersen derde in 6.20.17. Douwe de Vries werd zesde in 6.23.00.

Na de eerste dag heeft Sven Kramer de leiding, voor Blokhuijsen en Pedersen. Douwe de Vries klom naar de zevende plek. Morgen staan de 1500 meter en 10 km op het programma.