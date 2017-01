UPDATE: Politie weet wie dader schietpartij bij Thialf is

Aan het begin van de avond werd Bert Jonker, eigenaar en oprichter van Team Clafis, bij de schietpartij geraakt in zijn hand. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. De politie wil de identiteit van het slachtoffer nog niet bevestigen, maar Omrop Fryslân heeft uit betrouwbare bron bevestigd gekregen dat het inderdaad om Bert Jonker gaat.

Jonker heeft na de schietpartij nog geprobeerd te vluchten. Hij raakt met zijn auto diverse andere auto's die daardoor veel schade opliepen. De eigenaars van deze auto's moesten hun voertuig staan laten. Vanwege sporenonderzoek blijft een deel van het parkeerterrein afgesloten, zo meldt de politie.

In Thialf werd zaterdag de tweede dag van het EK allround en EK sprint gehouden. Burgemeester Van der Zwan van Heerenveen is erg geschrokken van het incident. Hij wil verder evenwel geen reactie geven en verwijst naar de politie. Wel is het volgens Van der Zwan zo dat de schietpartij niets met het schaatsen te maken heeft, maar dat het om een zakelijk geschil gaat.

De identiteit van de verdachte is bekend. De politie doet een beroep op de dader om zich te melden. #Heerenveen #Thialf — Politie Fryslân (@polfryslan) January 7, 2017

Uit onderzoek blijkt dat er is geschoten op de plaats v/h incident. Het slachtoffer is gewond geraakt aan zijn hand. #Heerenveen #Thialf — Politie Fryslân (@polfryslan) January 7, 2017

Het politieonderzoek bij #Thialf in #Heerenveen is grotendeels afgerond. Een klein deel van de plaats van het incident blijft afgesloten. — Politie Fryslân (@polfryslan) January 7, 2017