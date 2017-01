SC Heerenveen wint met 2-1 van VfL Wolfsburg

Na 38 minuten kwamen de Duitsers op 1-0 voorsprong door een strafschop te benutten nadat Doke Schmidt de bal tegen een arm kreeg. Heerenveen zat niet lekker in de wedstrijd, maar kwam in de tweede helft gelijk toen Reza Ghoochannejhad een voorzet van fan Lucas Bijker mooi afmaakte: 1-1. Michel Vlap wist in de eindfase de Friezen naar de 2-1 overwinning te schieten.

De wedstrijd wordt zaterdagavond om 20.00 uur herhaald op Omrop Fryslân TV.

De tweede 30 minuten zitten er bijna op in La Manga. Stand wordt 1-1 door Reza! #wolhee pic.twitter.com/M8qw1lasHE — sc Heerenveen (@scHeerenveen) January 7, 2017