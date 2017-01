Froukje zal vragend door Fryslân varen op zoek naar thuis

Froukje praat onderweg met mensen over de vraag: waar voel je je thuis? Ze vraagt zich af, wat een thuis voor mensen betekent. Is het gevoel van thuisvoelen altijd verbonden met een plaats of een landschap? En wat als je op een schip woont en je thuis dus altijd ergens anders kan zijn. En, zou je een thuis voorgoed achter je kunnen laten?

De Eestroom verlaat in het voorjaar van 2017 de thuishaven Bartlehiem. Hoelang Froukje en Jan met het schip onderweg zijn, zien ze wel. De serie over de reis door Fryslân is te volgen op de website finsteropfryslan.frl, het cultuurplatform van Omrop Fryslân, LC, FD en GPTV.

Froukje van Wengerden heeft in de zomer van 2016 ook een reis gemaakt met haar vader en het schip, van Bartlehiem naar Frankrijk. Deze film heet: 'Breng me naar 't zuiden'.