Marrit Leenstra is na haar derde plaats op de 500 meter ook derde geworden op de 1000 meter. In het klassement na de eerste dag van het EK sprint staat ze ook derde. De 1000 meter werd gewonnen door Jorien ter Mors in 1.15.58. Karolina Erbanová werd tweede in 1.15.69, de tijd van Leenstra was 1.15.95.

Erbanová gaat aan de leiding, voor Olga Fatkulina en Leenstra. Ter Mors staat vierde. De verschillen in de top vier zijn klein.