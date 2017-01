Een 41-jarige drankrijder uit Leeuwarden is vrijdagnacht zijn rijbewijs kwijtgeraakt. Ondanks zijn drankgebruik en de gladheid was de man de weg op gegaan. De politie zette de man op de Camminghaburg in Leeuwarden aan de kant. Hij had zoveel drank op dat hij zijn rijbewijs moest inleveren en een rijverbod van negen uren kreeg.