Ireen Wüst pakt vijfde Europese titel, De Jong derde

Ireen Wüst is voor de vijfde keer in haar carrière Europees kampioen allround geworden. Op de laatste afstand, de 5000 meter, bleef Wüst lang in de buurt van Martina Sábliková. Die won de afstand in 6.57.47, Wüst reed 7.03.54. Yvonne Nauta werd derde op de langste afstand. Haar tijd 7.05.41. Antoinette de Jong kwam uit op 7.07.33. In het eindklassement zakte De Jong naar het brons. Sábliková haalde het zilver.