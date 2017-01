Kerk Jirnsum wordt mogelijk omgetoverd tot woonhuis

De kerkrentmeesters zeiden toen dat sloop van de kerk dreigde, omdat er geen nieuwe koper was te vinden. Hoeveel de nieuwe koper wil betalen, wordt niet bekendgemaakt. Wel zegt Hansma dat dat behoorlijk minder is dan de 80.000 euro waarover eerst werd gesproken. Hansma is daarentegen blij dat de kerk straks af is van de vaste lasten van 2000 euro per jaar.

De kerk van Jirnsum is van 1878, maar het is geen monument. Wel is het een beeldbepalend gebouw in het dorp. De laatste jaren is er weinig onderhoud gepleegd. Al verscheidene keren zijn stukken stucwerk naar beneden gekomen.

Kerkklok

Hansma had al een koper gevonden voor de oude kerkklok, die wilde 2500 euro betalen. Die verkoop gaat eerst niet door. De kerkrentmeester hoopt dat de verkoop voor 1 maart definitief is.