Sven Kramer is het EK Allround in Thialf begonnen met een achtste plek op de 500 meter. De achtvoudig Europees kampioen reed 36.81. Douwe de Vries werd zestiende in 37.46. De winst was voor de Noor Sindre Hendriksen in 36.30. Jan Blokhuijsen werd tweede met 36.43, de Rus Denis Yuskov derde in 36.44. Later deze dag wordt de 5000 meter gereden.