Marrit Leenstra heeft op de eerste 500 meter van het EK Sprint met 38.55 het brons gepakt. De winst was voor de Russische Olga Fatkulina in 38.16. De Tsjechische Karolina Erbanová werd tweede in 38.23. Jorien ter Mors stelde wat teleur met de vierde plek in 38.75. Later op de dag rijden de sprintdames de 1000 meter.