Bekende wedstrijdzwemmers geven zwemclinic op Ameland

Kinderen op Ameland krijgen zaterdag een zwemclinic in het zwembad van Buren. De clinic wordt gegeven door toppers als Femke Heemskerk, Luuk Veldman uit Sneek en Josien Wijkhuijs uit Franeker. De clinic is een initiatief van zwemjuf Martine Kienstra. Zij legt zich er niet bij neer dat kinderen wel hun diploma's halen, maar daarna niet langer gaan zwemmen. Daardoor raken ze de routine en de conditie kwijt. Goed kunnen zwemmen is belangrijk als je op een eiland woont, vindt Kienstra.