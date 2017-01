Ireen Wüst wint haar derde afstand op EK, De Jong tweede

Ireen Wüst lijkt op het EK Allround in Thialf niet meer te verslaan. Op de 1500 meter was ze opnieuw verreweg de beste, nadat ze vrijdag de 500 en 3000 meter al had gewonnen. Wüst klokte 1.56.57. Antoinette de Jong werd tweede in 1.58.34, Martina Sábliková derde in 1.58.72. Yvonne Nauta werd met 1.59.06 vierde. Op de afsluitende 5000 meter heeft Wúst een voorsprong van ruim elf seconden op De Jong. Sábliková moet ruim 17 seconden goedmaken. Yvonne Nauta staat zesde na drie afstanden. Met een goede 5000 meter kan ze nog een plekje winnen.