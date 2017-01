Tribunebrand Bolsward mogelijk veroorzaakt door vuurwerk

Twee verdachten van de tribunebrand bij voetbalclub Bolsward hebben zich gemeld bij de politie. Het gaat volgens de politie om twee jongens van 13 en 14 jaar. De hoofdtribune werd op maandag 26 december vernield door brand. Het lijkt erop dat de brand is veroorzaakt door vuurwerk dat in een container was gegooid, dat is blijven smeulen. Er zou geen sprake zijn van opzet. De politie is nog bezig met het onderzoek.