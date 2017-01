Twee 17-jarige jongens gepakt voor inbraak Beetsterzwaag

De politie in Beetsterzwaag heeft vrijdagavond twee jongens van 17 jaar aangehouden als verdachten van een inbraak in een clubhuis van een sportvereniging aan de Hoofdstraat. Het gaat om jongens uit Kortehemmen en het Gelderse Harreveld. Getuigen betrapten de jongens en pakten een van hen meteen op. De politie kon even later de tweede verdachten aanhouden. Het is nog niet bekend of de beide inbrekers wat hebben gestolen. Ze zitten nog vast voor verder onderzoek.