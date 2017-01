Werkstraf geëist tegen Hurdegariper voor aanranden meisje

Een 31-jarige man uit Hurdegaryp heeft vrijdag een werkstraf van 60 uren en een celstraf van anderhalve maand voorwaardelijk tegen zich horen eisen voor het lastigvallen van een minderjarig meisje. Hij zou een 14-jarig meisje op de Slachtedyk in Hurdegaryp hebben lastiggevallen. De man ontkende tegen de rechter dat hij dat had gedaan, maar tegen de politie had hij gezegd dat hij nooit aan minderjarige meisjes zou zitten, nog voordat hem was verteld waarom hij was aangehouden. Tegen de reclassering had hij gezegd dat hij er niet zeker van was.