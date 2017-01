UNIS Flyers wint van Nijmegen

UNIS Flyers heeft de uitwedstrijd met 5-1 gewonnen in en tegen Nijmegen. De Flyers kwamen op achterstand, maar bogen dat al na zeven minuten om toen Kevin Nijland de gelijkmaker op het bord zette. Na de rust zette Tony Demelinne na twaalf minuten spelen de Flyers op voorsprong. In die tweede periode maakte Kevin Nijland ook de 3-1. Met een man minder maakten de Flyers in de derde periode het werk af door ook de 4-1 te maken door Yan Turcotte. De 5-1 kwam van de stick van Ronald Wurm.