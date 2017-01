Jaar celstraf geëist voor inbraken in Harlingen

Tegen een 31-jarige man zonder vaste verblijfplaats is in Leeuwarden twaalf maanden cel geëist, waarvan acht maanden voorwaardelijk. De man wordt verdacht van negen inbraken in Harlingen en omgeving. Zo werd een elektrische fiets, die uit een woning aan de Noorderhaven was gestolen, teruggevonden in Sexbierum bij de woning van zijn moeder. Ook zou hij hebben proberen in te breken bij een dierenwinkel aan de Oldebarneveltstraat. Zijn bloed werd aan de binnenkant van de deur gevonden.