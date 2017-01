Meerdere ongelukken in de hele provincie door gladheid

Vanwege de gladheid is code oranje afgekondigd, 's middags werd dat code geel. Rijkswaterstaat waarschuwt voor gevaarlijke omstandigheden vanwege de ijzel. Wie de weg niet op hoeft, kan beter thuisblijven. Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente strooien volop. In totaal zijn er 21 strooiwagens in de provincie actief. Rijkswaterstaat benadrukt dat alle waarschuwingen blijven gelden, verder is het advies aan mensen om hun rijstijl aan te passen op het weer.

Gevaarlijke wegen

Provinciale Waterstaat zegt dat er drie wegen zijn waar mensen extra alert moeten zijn. Op de N381 van Drachten naar Drenthe is sprake van Zoab (Zeer Open Asfaltbeton). Op de Centrale As is sprake van zogeheten stil asfalt (fijn Zoab). Op de N924 van Heerenveen naar Oosterzee was al gestrooid, maar dat had onvoldoende resultaat en daarom wordt er opnieuw gestrooid.