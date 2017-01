Hester Jasper (15) goed op weg naar WK volleybal in Mexico

Volleybalster Hester Jasper uit Sneek heeft vrijdagmiddag met Jong Oranje een goede stap gezet in de richting van het WK van juni dit jaar in Mexico. Bondscoach Julien van de Vyver had haar geselecteerd voor de kwalificatiewedstrijden in Roemenië tegen Frankrijk, Estland en Roemenië.

In Ploiesti won Jong Oranje met 3-0 van Estland. Hester Jasper kwam in zowel de eerste als de derde set in het veld. Eerder had Jong Oranje al met 3-0 gewonnen van Frankrijk. Ook toen mocht Jasper invallen.