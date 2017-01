Vrouw uit Leeuwarden moet in behandeling voor brandstichting

Een 33-jarige vrouw uit Leeuwarden moet van de Leeuwarder rechtbank naar een forensisch psychiatrische kliniek. De vrouw stak op 1 oktober kleren en een dekbed in brand in haar appartement aan de Aggemastate. Ze zit daarvoor nu nog in de vrouwengevangenis in Zwolle. Vrijdag was de pro-forma zitting in Leeuwarden. Daar is zij niet alleen onder behandeling gesteld, maar is ook besloten dat ze onder toezicht van de reclassering komt te staan. Verder heeft ze een alcohol- en drugsverbod opgelegd gekregen.