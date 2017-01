Ireen Wüst na eerste dag stevig aan de leiding

Ireen Wüst lijkt op weg naar haar vijfde Europese titel allround. Na winst op de 500 meter, won ze ook de 3000 meter. In haar rit tegen Martina Sábliková zocht ze de aanval en dat werd beloond, al waren de laatste rondjes van Wüst niet geweldig. Haar eindtijd was 4.03.93 tegen de 4.04.73 van Sábliková. Antoinette de Jong werd derde in 4.05.44 en staat tweede in het klassement op 1.66 van Wüst.

Yvonne Nauta klom naar de zesde plaats in de tussenstand door 4.07.32 te rijden op de 3000 meter. Dat was goed voor de vijfde plek.