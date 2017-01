De Drachtster PVV-fractievoorzitter in de Friese Staten Max Aardema staat op de landelijke PVV-kandidatenlijst op nummer 25. Dat is volgens de peilingen een verkiesbare plek.

Aardema kwam in 2011 in de Provinciale Staten voor de PVV. Hij bleef als enige over toen in 2014 zijn fractiegenoten uit de partij stapten naar aanleiding van de 'minder Marokkanen uitspraken' van Geert Wilders. De partij heeft nu weer drie zetels in de Staten.