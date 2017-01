Cambuur speelt gelijk tegen Vitesse in oefenduel in Spanje

SC Cambuur heeft vrijdagavond met 0-0 gelijkgespeeld in een oefenwedstrijd tegen Vitesse. De wedstrijd werd gespeeld in het Spaanse Orihuela. De grootste kans voor de ploeg van trainer Sipke Hulshoff was in de 41e minuut toen linksback Marvin Peersman de bal op de lat kopte.

In de eindfase kreeg Vitesse nog een paar kansen via de vrije trappen van Maikel van der Werff en Lewis Baker, maar gevaarlijk werd het niet meer voor de goal van Leonard Nienhuis.