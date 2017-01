CdK Leemhuis: Den Haag heeft te weinig landbouwkennis

Tijdens de diverse werkbezoeken in de provincie is haar duidelijk geworden dat land- en tuinbouw zich slecht vertegenwoordigd voelen in het ministerie van Economische Zaken. Bovendien vernam ze dat de sector vindt dat er te weinig oog is voor de bijdrage van boeren aan het beheer van natuur en landschap.

Belangrijke oorzaak zou het verdwijnen van de productschappen en het opgaan van het ministerie van Landbouw in dat van Economische Zaken zijn. "In het buitenland werd jaloers gekeken naar de oorspronkelijke constructie, maar die steunpilaar is nu verdwenen", sa seit Leemhuis.