Ireen Wüst wint EK 500 meter, Antoinette de Jong tweede

De eerste 500 meter van het EK sprint bij de mannen werd gewonnen door Ronald Mulder in 34.87. De Rus Ruslan Murashov werd tweede in 34.88 en Nico Ihle uit Duitsland derde in 34.95. Kai Verbij reed 34.98, goed voor de vierde plaats. Kjeld Nuis had een 'struikelstart', hij eindigde als negende in 35.49.