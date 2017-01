"Zorgen over tbs'ers begrijpelijk, maar feiten zijn anders"

Resocialisatie

Canoy kijkt liever naar de feiten rond de verlofregeling in Nederland. "Detentiefasering heeft eigenlijk alles te maken met een heel belangrijk principe: resocialisatie", zo zegt Canoy. "We leven in een samenleving en mensen die daar fouten in maken, kunnen gestraft worden. Dat betekent dat je boetedoening moet doen en je vrijheid wordt ontnomen. Maar er komt dus ook een dag dat je straf erop zit en dan is er een keuze. Laat je iemand zomaar de straat opgaan of zeg je, en dat is het beginsel van resocialisatie, dat je van tevoren alweer langzaam vaardigheden moet aanleren om de maatschappij weer in te gaan."

Hoe vaak gaat het mis?

Volgens Canoy lijkt het gevaar van een tbs'er die op verlof is, groter dan dat het eigenlijk is: "De kans is aanmerkelijk groter dat je door een ander dat strafbare feit tegen je krijgt, dan door een tbs'er." Zo zegtt Van Marle, oud-directeur van het Pieter Baan Centrum, hierover: "Als er 40.000 verlofbewegingen per jaar zijn, dan betekent dat dat er 100 tbs'ers iedere dag zo op straat lopen. En dan gaat het maar één of twee keer mis op de wijze waar we allemaal bang voor zijn."