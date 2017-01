De provincie heeft maatregelen genomen bij het Hendrik Bulthuisakwadukt in de Centrale As bij Burgum. Daar komt water uit de grond omhoog. Er was al een rijstrook gesloten voor het verkeer, maar nu is ook aan de andere kant van de As een rijstrook dicht. Om problemen te voorkomen zal er extra worden gestrooid, zo laat de provincie Fryslân weten.

Nog dit weekeinde wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak van de lekkage bij het aquaduct. Begin deze week werd duidelijk dat er water omhoog kwam.