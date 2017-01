FIDEO: IJsmeester Beert klaar voor EK Sprint en EK allround

Schaatsliefhebbers gaan dit weekend massaal naar Heerenveen voor het EK Sprint en het EK Allround. Vrijdagavond worden op Thialf de eerste wedstrijden gereden. Eerder op de dag zette ijsmeester Beert Boomsma nog even de puntjes op de i, want de ijsvloer van Thialf moet er perfect bijliggen. Boomsma maakt zich wel zorgen over de luchtdruk, omdat die behoorlijk omhoog is gegaan. Records zitten er dit weekend waarschijnlijk ook niet in, omdat de omstandigheden voor de schaatsers pittig zijn.