KNMI geeft code oranje voor gladheid door sneeuw en ijzel

Het KNMI geeft code oranje af voor de komende nacht. Er wordt sneeuw en ijzel verwacht en dat betekent dat er kans is op gladheid. Het weerbureau waarschuwt voor grote risico's in het verkeer. Automobilisten krijgen het advies om hun snelheid aan te passen. Reizigers moeten rekening houden met langere reistijden, ook in het openbaar vervoer. De waarschuwing geldt van drie uur vrijdagnacht tot drie uur zaterdagmiddag.