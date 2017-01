CDA wil meer inzet voor het vinden van sponsors CH2018

Er moet duidelijkheid komen over de sponsorclubambities voor Leeuwarden 2018. Dat vindt CDA Fryslân. Het streven om 750 sponsors binnen te halen voor CH2018 is gehalveerd, het zijn er nu 292. Het CDA vindt juist dat de inzet moet zijn ondernemers meer en beter te betrekken bij Culturele Hoofdstad, in plaats van de ambitie om sponsors te zoeken te halveren. De CDA-statenfractie zal hierover schriftelijke vragen stellen aan Gedeputeerde Staten.