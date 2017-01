Vorst: nachtopvang plaatst extra bedden voor daklozen

De winterregeling van de nachtopvang voor dak- en thuislozen is donderdag ingegaan. Vanwege de vorst heeft Zienn in Leeuwarden de opvang van 40 naar 52 slaapplekken uitgebreid. En mensen die anders buiten slapen in Sneek en omstreken kunnen terecht in Sociaal Pension Sneek aan de Lemmerweg. De winterregeling gaat in bij een (gevoels) temperatuur van 3 tot 5 graden onder nul. Zoals het nu lijkt wordt de winterregeling zaterdag weer beëindigd.