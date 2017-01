Dikke groei in verkoop sport- en gezondheidsproducten

Body & Fit in Heerenveen is opgetogen met de goede voornemens die mensen aan het begin van het nieuwe jaar hebben. In deze periode ligt de verkoop van hun producten zo'n 60 procent hoger dan de rest van het jaar. Hun webshop verkoopt allerhande producten die gericht zijn op gezond eten en sporten. Volgens Ilse Funke van Body & Fit kunnen ze de drukte nog maar net aan. "Zeker in het magazijn zijn het lange dagen, maar we hebben goed contact met het uitzendbureau. Als er extra handjes nodig zijn, dan kunnen we snel schakelen."