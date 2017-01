Douwe de Vries hoopt op top vijf op EK

Schaatser Douwe de Vries hoopt op een plek bij de eerste vijf op het EK allround dit weekend. De Vries: "Alles hangt af van de eerste afstand: de 500 meter. Als die goed verloopt, dan kan ik de eerste vijf halen."

De Vries is al blij dat hij het EK allround heeft gehaald. "Het was eigenlijk een subdoel voor mij. Mijn eerste doel was om me te plaatsen voor de WK afstanden op de 5000 meter. Dat is gelukt en daar komt dit EK nu bij."