Op zaterdag 21 en zaterdag 28 januari wordt het Leeuwarder Cabaret Festival gehouden. Negen cabaretiers en stand up comedians gaan dan de strijd met elkaar aan op het podium. Het is de vijfde editie van het Leeuwarder Cabaret Festival, dat wordt gehouden in schouwburg De Harmonie.

De winnaar mag daar later een optreden verzorgen.