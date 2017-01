Aanvaller Tarik Tissoudali komt definitief naar Cambuur

Cambuur heeft vleugelaanvaller Tarik Tissoudali definitief binnen. De Leeuwarders huren hem voor de rest van het seizoen van het Franse Le Havre. Tissoudali speelde het afgelopen seizoen ook in de Jupiler League, bij Telstar. Daar maakte de 23-jarige vleugelaanvaller veel indruk met 19 doelpunten en 9 assists. Na Telstar koos hij voor een avontuur in Frankrijk, maar mede door een trainerswissel heeft hij daar nog niet veel kunnen laten zien. Cambuur is blij met Tissoudali, die volgens technisch directeur Gerard van den Belt gemakkelijk scoort.