Samenwerking MCL, UMCG en Martini voor complexe zorg

De directie van het MCL in Leeuwarden en het UMCG en het Martiniziekenhuis in Groningen gaan intensief samenwerken op het gebied van complexe zorg. Donderdag hebben ze daarvoor een intentieverklaring ondertekend. Het gaat om medisch specialistische zorg die zeer ingewikkeld is en waar ingrepen voor nodig zijn, die maar door enkele mensen kunnen worden uitgevoerd. De drie ziekenhuizen willen met elkaar de hoogcomplexe zorg behouden voor het noorden. Dat is niet alleen van belang voor de patiënten, maar ook voor de noordelijke economie.