In de gemeente Achtkarspelen wordt de groene container voortaan minder vaak geleegd. In de maanden januari, februari en december wordt het groenafval niet eens per twee weken, maar nog maar eens in de vier weken opgehaald. De gemeente zegt dat er in de wintermaanden minder aanbod is van GFT-afval. Door de container minder vaak te legen, worden er kosten bespaard.