Leenstra gaat voor de titel op EK sprint

Dit weekend wordt voor het eerst in de historie het EK sprint gehouden. "Ik denk dat het terecht is dat de sprinters ook zo'n toernooi hebben. Ik heb er zin in."

Het programma voor het EK allround en het EK sprint:

Vrijdag 6 januari, begint om 18.30 uur

500 meter vrouwen allround

500 meter mannen sprint

3000 meter vrouwen allround

1000 meter vrouwen sprint

Zaterdag 7 januari, begint om 11.00 uur

1500 meter vrouwen allround

500 meter mannen sprint

500 meter vrouwen sprint

500 meter mannen allround

5000 meter vrouwen allround

1000 meter vrouwen sprint

1000 meter mannen sprint

5000 meter mannen allround

Zondag 8 januari, begint om 13.30 uur

500 meter vrouwen sprint

1500 meter mannen allround

1000 meter vrouwen sprint

10.000 meter mannen allround