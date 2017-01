Op de Centrale As bij Wâlterswâld heeft donderdagmiddag een dubbel ongeluk plaatsgevonden. Een auto die richting Dokkum reed, raakte in de slip en kwam vervolgens via de vangrail midden op de weg stil te staan. Met name het uitvoegend verkeer had daar last van en zo ontstond er ook nog een kopstaartbotsing.

Niemand raakte gewond bij de aanrijdingen. Een berger heeft twee van de drie auto's weggesleept. De andere wagen kon nog zelfstandig rijden.