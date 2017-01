Antoinette en Yvonne treffen elkaar op de 3 km van het EK

Het EK sprint en allround in Thialf begint vrijdag met de 500 en 3000 meter voor de vrouwen allround en de eerste 500 en 1000 meters voor de sprint mannen. Op de 500 meter van de allrounders start Yvonne Nauta in de derde rit tegen Saskia Alusalu. Antoinette de Jong moet in de 7de rit tegen titelverdedigster Martina Sábliková en Ireen Wüst neemt het in de 9de rit op tegen Nikola Zdráhalova.

Op de 3 kilometer komen Antoinette en Yvonne tegenelkaar uit in de 9de rit en Ireen moet in de laatste rit tegen Sábliková.