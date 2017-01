Kentekencontrole A7 op zoek naar mogelijke inbrekers

De politie heeft donderdag op de A7 tussen Beetsterzwaag en Heerenveen een controle gehouden om mogelijk inbrekers te vinden. De laatste tijd wordt er veel ingebroken in de gemeenten Opsterland en Smallingerland. Bij de controle scande de politie de kentekens van de passerende auto's.

Eén persoon werd overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. De man had een honkbalknuppel bij zich. Die is in beslag genomen.