VIDEO: Franse archieven Mata Hari gaan dit jaar open

Exotisch

Mata Hari, Maleis voor 'oog van de dag', spreekt al meer dan honderd jaar tot de verbeelding. Ze heeft grote filmsterren geïnspireerd. Mata Hari kwam in 1876 in Leeuwarden ter wereld. Als jong meisje viel Margaretha Geertruida Zelle - want dat was haar echte naam - op tussen haar vriendinnen. Dan al wordt duidelijk dat ze in haar leven niet de gebruikelijke paden zou gaan bewandelen. Na een dramatisch huwelijk zoekt ze haar geluk als exotisch danseres in Parijs. Mannen vallen massaal voor haar uitdagende charmes en Mata Hari wordt beroemd in heel Europa.

Spionne

In de Eerste Wereldoorlog komt er een einde aan de carrière van Mata Hari. De danseres wordt vanwege haar contacten met hoge Duitse officieren verdacht van spionage. In 1917 wordt Mata Hari veroordeeld en vervolgens geëxecuteerd voor een vuurpeloton in de buurt van Parijs.