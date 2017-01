B. en w. willen nieuwbouw zwembad De Welle in Drachten

Volgens het college kan het bad zoals het nu is open blijven tot 2010. De 20 miljoen voor de nieuwbouw kan de gemeente niet alleen opbrengen. Daar zijn externe financiers voor nodig. De gemeente is daarover momenteel in gesprek met de provincie.

In februari verwacht het college een totaalplaatje te hebben voor de plannen, zodat ze met een concreet voorstel richting de raad kunnen komen.