Koninklijke onderscheiding voor Het Geschenkenhuis in Balk

''Het zit ons in het bloed'', zegt de huidige eigenaar. ''We hebben een vrij concept en zitten dus ook niet vast aan andere winkels. Er is in die honderd jaar veel veranderd, maar wij zijn altijd met de tijd meegegaan.''

De cadeauwinkel in Balk is het vijftigste bedrijf in Fryslân dat het predicaat 'hofleverancier' heeft gekregen. En de tweede in gemeenten De Friese Meren.