Op de Auke Hartstrawei bij Jubbega is donderdagmiddag om een uur of drie een BMW door gladheid van de weg geraakt. Onder winterse omstandigheden belandde de auto op z'n zijkant in een greppel.

Het slachtoffer is op de plaats van het ongeluk behandeld door ambulancepersoneel. Een berger heeft de auto weggetakeld en afgevoerd.