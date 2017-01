Bij een botsing op de Almenumerweg in Harlingen is donderdagmiddag een vrouw gewond geraakt. De vrouw zou de oprit van de N31 oprijden, maar zag hierbij mogelijk een andere auto over het hoofd met een botsing tot gevolg. De vrouw moest met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis worden gebracht.

De bestuurder van de andere auto kwam met de schrik vrij.