Jaar voorwaardelijk en taakstraf dodelijk ongeluk Jirnsum

Bij het ongeluk op de Reinerswei bij Jirnsum kwam een 14-jarig meisje uit Oudehaske om het leven. Drie andere passagiers raakten zwaargewond en de bestuur raakte zelf lichtgewond. Bij het dodelijk ongeluk reed hij tegen een boom, waarna de auto in de sloot belandde.

Erg onvoorzichtig

Volgens de rechter is er geen sprake van roekeloos rijden. Wel wordt de bestuurder aangerekend dat hij maar één gordel in de auto had. Het meisje dat is omgekomen, had geen autogordel om en vloog daardoor door het voorraam. Daar komt bij dat de bestuurder harder reed dan is toegestaan. Al met al komt de rechter tot de conclusie dat de bestuurder erg onvoorzichtig heeft gereden.

Eis

Tegen de Jirnsumer was eind december 15 maanden celstraf geëist, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Het Openbaar Ministerie had verder geëist dat hij vijf jaar lang niet mag autorijden, waarvan twee jaar voorwaardelijk. De man werd roekeloos rijgedrag ten laste gelegd in verband met het ongeluk. De toen 18-jarige bestuurder had toen net zijn rijbewijs.

Geen hoger beroep

De advocaat van de Jirnsumer laat weten dat zijn cliënt niet in hoger beroep gaat.