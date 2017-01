Een auto is donderdagochtend te water geraakt in de Harnzer Feart bij Witmarsum. Er zat niemand meer in de auto toen de hulpdiensten aankwamen. Wel lag er een briefje klaar met de tekst 'Auto is leeg!!!'.

Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Waarschijnlijk is de bestuurder van de auto zelf uit de auto geklommen en heeft daarna het briefje achtergelaten voor de hulpdiensten.