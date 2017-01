Yvonne Nauta: "Echt heel blij dat ik er weer bij ben"

Yvonne Nauta is vooralblij dat ze weer kan meedoen aan een Europees kampioenschap allround. Na een slecht jaar, heeft ze zich deze keer wel geplaatst. ''Ik zat er wel even mee. Vorig seizoen was niet goed. Ik wist dat het beter ging, maar was toch wel verrast dat ik mij plaatste voor het EK allround.''

Met concurrentie van Ireen Wüst, Martina Sábliková en Antoinette de Jong heeft Nauta flink wat competitie. "Een podiumplaats wordt wel moeilijk. Dat hangt vooral van de korte afstanden af. Ik moet niet te veel verliezen.