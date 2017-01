Cambuur heeft Tissoudali bijna binnen

De komst van vleugelaanvaller Tarik Tissoudali naar Cambuur is zo goed als rond. "We hopen dat hij na het weekend kan aansluiten", laat technisch directeur Gerald van den Belt weten. "We zijn bezig met de formaliteiten, maar omdat hij in Frankrijk speelt is dat allemaal wat lastiger." Tissoudali staat onder contract bij Le Havre, dat uitkomt in de Franse Ligue 2, maar waar hij niet voor komt in de plannen van trainer Oswald Tanchot. Vorig seizoen was Tissoudali nog een van de uitblinkers bij Telstar in de Jupiler League.